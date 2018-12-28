Mesut Özil'e ağır sözler! 'Hayalet...'
Arsenal'in ve Fransa'nın efsane futbolcularından Emmanuel Petit, Mesut Özil'i sert bir biçimde eleştirdi.
Daily Mirror'a bir röportaj veren eski Arsenal oyuncusu Petit, Mesut Özil'in Brighton karşısındaki futboluna tepki gösterdi.
Peti, "Dünyanın en iyi 10 numarası olan Mesut Özil nerede?" derken "Onun büyük hayranıyım. Ancak görünüşe göre o dünyanın en iyi oyuncularından biri olma arzusunu kaybetmiş. Mesut Özil iki yıldır hayalet gibi" diye konuştu. (Fanatik)
Mesut son oynanan Brighton maçında 46. dakikada oyundan alınmıştı...
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