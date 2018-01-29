« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Mesut Özil'den Yusuf Yazıcı'ya büyük övgü

Mesut Özil'den Yusuf Yazıcı'ya büyük övgü

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Mesut Özil, Yusuf Yazıcı'nın yeteneklerini överek oy

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Twitter hesabından Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.

Özil'in doğum günü mesajında Yusuf Yazıcı'yı kutlarken, "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri" tabirini kullanması dikkat çekti. Özil mesajında ayrıca, "Hayallerinin peşinden koş ve kendine inanmaktan asla vazgeçme" tavsiyesinde bulundu.

Arsenalli yıldız mesajının sonunda ise Türkçe olarak, "Doğum günün kutlu olsun kardeşim" dedi.


Mesut özil

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ