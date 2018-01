Mesut Özil'den Yusuf Yazıcı'ya büyük övgü

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Twitter hesabından Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.

Özil'in doğum günü mesajında Yusuf Yazıcı'yı kutlarken, "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden biri" tabirini kullanması dikkat çekti. Özil mesajında ayrıca, "Hayallerinin peşinden koş ve kendine inanmaktan asla vazgeçme" tavsiyesinde bulundu.

Arsenalli yıldız mesajının sonunda ise Türkçe olarak, "Doğum günün kutlu olsun kardeşim" dedi.

Happy birthday to one of the greatest Turkish talents in football! @yaziciyusuf97 🇹🇷⚽

Continue to follow your dreams and never stop believing in you! ⭐ Doğum günün kutlu olsun kardeşim. pic.twitter.com/L1vHC95WrZ