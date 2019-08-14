Mesut Özil'den kangal köpekli koruma!
İngilizler saldırganları yakalayamadı. Mesut Özil de iki kangal köpeği ile evinin güvenliğini sağladı. Ünlü istihbarat servisi MI6'ya gol attı. İngilizler'i şoka uğrattı.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, güpegündüz saldırıya uğradı. Arkadaşı Kolasinac sayesinde canını kurtardı. İngilizler nedense saldırganları bulamadı!
Bunu gören yıldız futbolcu, Türkiye'deki yakınlarını aradı. İki kangal köpeği getirtip Londra'daki evinin kapısına bağladı. İngilizler'i şoka uğrattı.
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