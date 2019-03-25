Mesut Özil'den 'Hello Brother' mesajı
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.
Sosyal medya hesabından "HelloBrother" (Merhaba kardeşim) etiketiyle TRT World'ün saldırıda yaşamını ilk yitiren kişi Davud Nabi anısına hazırladığı videoyu paylaşan Mesut, "Terörün dini yoktur. Hangi ırk ya da inanca yönelik olursa olsun şiddete karşı duralım." notunu düştü.
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