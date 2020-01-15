Mesut Özil'den Fenerbahçe yanıtı: "Heyecanlıyım" | Transfer Haberleri

Arsenal'in orta saha oyuncusu Mesut Özil, transferi için Fenerbahçe ile isminin sık sık anılması hakkında yayıncı kuruluşa konuştu.

"HEYECANLIYIM AMA..."

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Mesut Özil, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" dedi.

Detaylar birazdan...