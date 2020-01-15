MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMesut Özil'den Fenerbahçe yanıtı: "Heyecanlıyım" | Transfer Haberleri
GeriFutbol Mesut Özil'den Fenerbahçe yanıtı: "Heyecanlıyım" | Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.01.2020 - 19:11,Son Güncelleme:/

Mesut Özil'den Fenerbahçe yanıtı: "Heyecanlıyım" | Transfer Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Özil'den Fenerbahçe yanıtı: "Heyecanlıyım" | Transfer Haberleri

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, isminin sık sık Fenerbahçe ile anılması hakkında açıklamalar yaptı.

Arsenal'in orta saha oyuncusu Mesut Özil, transferi için Fenerbahçe ile isminin sık sık anılması hakkında yayıncı kuruluşa konuştu.

"HEYECANLIYIM AMA..."

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Mesut Özil, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum" dedi.

Detaylar birazdan...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle