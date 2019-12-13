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Futbol
13.12.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Mesut Özil'den Doğu Türkistan açıklaması

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Mesut Özil'den Doğu Türkistan açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Doğu Türkistan'da yaşananlara ve Müslüman ülkelerde medyanın yaşanan olaylara sessiz kalmasına tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, Doğu Türkistan ile ilgili açıklama yaptı.

Mesut Özil'in paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde;

"Ey Doğu Türkistan... Ümmetin kanayan yarası... Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu... Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler... Kuran'lar yakılıyor... Camiler kapatılıyor... Medreseler yasaklanıyor... Din alimleri birer birer öldürülüyor... Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor... Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor... Tüm bunlara rağmen... Ümmeti Muhammed suskun... Sesi çıkmıyor... Müslümanlar sahiplenmiyor... Bilmezler mi ki, Zulme Rıza Zulümdür... Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar haftalardır, aylardır gündemde iken müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yuerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki, yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki, Allah; Tuzak kuranların en hayırlısıdır..."

Mesut Özilden Doğu Türkistan açıklaması

Mesut Özilden Doğu Türkistan açıklaması

Mesut Özilden Doğu Türkistan açıklaması

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