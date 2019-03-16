Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriMesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
GeriDiğer Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
16.03.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düğün davetiyelerini sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiliz devi Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'yi Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre sohbet edip, yeni yaşamları hakkında konuştu.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile ayaküstü sohbet edip, İngiltere'deki yaşamları hakkında bilgi aldı.

Sohbetin bitiminde Mesut Özil ile Amine Gülşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düğün davetiyelerini takdim ederek, Erdoğan'dan nikah şahitleri olmasını istediler.

Mesut ile Amine önümüzdeki yaz ayında düzenlenecek düğün töreni ile dünyaevine girecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Muslera'dan transfer açıklaması! Resmen...

Fenerbahçe yarı finalde!

Güneş 11'ini belirledi! Konyaspor karşısında...

Mehmet Ekici: "Zor bir dönemden geçiyoruz"