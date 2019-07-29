Mesut Özil ve Kolasinac'a özel izin
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın teknik direktörü Unai Emery, takımının Lyon ile yaptığı hazırlık maçında açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ı bıçaklı saldırı sebebiyle oynatmadığını açıkladı.
Maçın ardından açıklama yapan Emery, "Mesut ve Kolasinac'ı oynatmadım çünkü kafaları yüzde 100 burada değil. Sakinleşmeleri ve biraz aileleriyle vakit geçirmeleri gerekiyor." dedi.
İki oyuncuya izin verdiğini açıklayan Unai Emery, "Onlarla konuştum ve aileleriyle dinlenmeleri gerektiğine karar verdim. Birkaç gün sonra takımla çalışmalara başlayacaklar" ifadelerini kullandı.
Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, Kuzey Londra'da bıçaklı saldırıya uğramıştı.
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