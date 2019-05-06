Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin düğün tarihi Alman basınını şaşırttı
İki yıl önce nişanlanan Arsenalli futbolcu Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, 7 Haziran’da nikâh masasına oturacak
Düğün hazırlıklarını gizlilik içinde yürüten çift, yine de tören mekânının ortaya çıkmasına engel olamadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da nikâh şahidi olarak katılacağı düğünün hazırlıkları, imzalanan özel gizlilik anlaşması doğrultusunda devam ediyor ve basına haber sızmaması konusunda azami özen gösteriliyor.
Öte yandan Mesut Özil ve Amine Gülşe’nin düğün tarihi Almanya’da da manşetlere taşındı. Alman Bild gazetesi, Özil’in eski takım arkadaşları düğüne katılamasın diye tarih olarak 7 Haziran’ı seçtiğini iddia etti.
Habere göre Özil, düğünü bilerek 8 Haziran’da Belarus-Almanya arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesine denk getirdi. Böylece bir zamanlar birlikte top koşturduğu Alman milli takımı oyuncularının törende olmamasını garantiledi.
Amine Gülşe “Söylendiği gibi 500 bin TL’lik bir gelinlik giymeyeceğim. Çok büyük paralar harcamamız, gösteriş yapmamız söz konusu değil. Sade ve mütevazı olmaya gayret ediyoruz” dedi.
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