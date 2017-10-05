Mesut Özil sürprizi! Teklif bilmecesi...

Son dönemde kulübüyle bir türlü anlaşamayan ve yeni sözleşmeye yanaşmayan Mesut Özil’in adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu. Bu kez devreye giren takımın Beşiktaş olduğu iddia edildi. Ancak yıldız futbolcunun Türkiye’de forma giymesi oldukça zor.

İşte nedenleri;

1-Arsenal kulübünden haftada 150 bin pound kazanan Mesut, İngiliz ekibinin 250 bin poundluk yeni sözleşme teklifine ‘hayır’ dedi. Haftalık 300 bin pound isteyen Mesut’un bu teklifi de Arsenal tarafından reddedildi.

2-Bu parayı ödemeye hazır olan takım ise Manchester United. Sebebi ise Mourinho’nun eski öğrencisi Mesut’u çok istemesi. Mourinho’nun, sezon sonunda bonservissiz olarak Mesut’u kadroya katmak için yıldız futbolcudan söz aldığı da iddialar arasında.

3-Bir başka neden de Arsenal’in Mesut’u satma düşüncesi. Arsenal yönetimi yeni sözleşmeyi reddeden ve sezon sonunda serbest kalacak olan Mesut’u satmak istiyor. En yakın tarih ise Ocak ayındaki ara transfer dönemi. Arsenal bu sayede hem Mesut’tan para kazanmak hem de oyuncudan gelecek parayla yerine yeni bir oyuncu almayı planlıyor.