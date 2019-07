Mesut Özil saldırıdan sonra ilk kez konuştu!

Mesut Özil, "Farklı bir deneyimdi; ama şu anda iyiyiz" diye konuştu.

Arsenal'da forma giyen yıldız futbolcu, 25 Temmuz Perşembe günü motorlu iki soyguncu tarafından saldırıya uğramış ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın da yardımıyla olaydan zarar görmeden kurtulmuştu.

Saldırganlar henüz yakalanamazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Exclusive: Footballer @MesutOzil1088 says he is "all good" after he and fellow @Arsenal player @seadk6 were targeted by knife-wielding thieves on mopeds.



