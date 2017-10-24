Mesut Özil için müthiş iddia! Dönüyor...

Son dönemde sakatlığı nedeniyle Premier League ve Alman Milli Takım’dan uzak kalan Arsenal’in yıldız oyuncusu, haftasonu oynanan Everton deplasmanında şov yapıp sezon rekoru kırdı…

Mesut Özil bir döndü, pir döndü. Sakatlığı nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalan Türk asıllı milli futbolcu, geçtiğimiz haftasonu oynanan Everton mücadelesinde mükemmel bir performans ortaya koydu. Arsenal’in 5-2 kazandığı kapışmada 1 gol ve 1 asistle oynayan Mesut, İngiltere Premier League’de sezonun rekorunu kırdı: Yıldız oyuncu tam 8 gol pozisyonu üreterek ideal bir 10 numara olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Maçın adamı seçildi

Mesut Özil’in farklı Everton galibiyetinde istatistikleri de dikkat çekiciydi. Sahada kaldığı 82 dakika boyunca 68 kez topla buluşan milli oyuncu, 56’da 50 pas yüzdesiyle adeta sıfır hatayla oynadı. Bu veriler ışığında maçın adamı seçilen Mesut, kendisini eleştirenlere en iyi cevabı vermiş oldu. Tecrübeli futbolcu, Arsenal ile çok kritik bir deplasmanda çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Barcelona takipte…

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mesut Özil için Avrupa Basını’nda bir çok transfer senaryosu ortaya atılmıştı. İspanyol Medyası Barcelona’nın Mesut’la ciddi bir şekilde ilgilendiğini, Ocak ayında menaceriyle temasa geçeceğini yazarken, İngiltere’de çıkan haberlerde ise Mesut’un Real Madrid’de birlikte çalıştığı Jose Mourinho’nun eski öğrencisine Manchester United formasını giydirmek için yönetime talimat verdiği ifade edildi. (Fanatik)