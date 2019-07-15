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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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15.07.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Mesut Özil gönülleri fethetti

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Mesut Özil gönülleri fethetti

Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe, 7 Haziran’daki düğünlerinde kendileri adına Big Shoe vakfına bağış yapılmasını istedi. İkilinin çağrısı, karşılık buldu. Çiftin sevenlerinin yaptığı bağışla Tanzanya’daki hasta minikler sağlığına kavuştu.

Güzel oyuncu Amine Gülşe ile 7 Haziran'daki düğününde ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım çağrısı yapan Mesut Özil, yine gönülleri fethetti.

Arsenal'in yıldız futbolcusu, düğün hediyesi olarak yakınlarından üyesi olduğu Big Shoe Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica etmişti. Özil, o dönem şu açıklamayı yapmıştı: "Yaşamı değiştiren ameliyatları yapamayan aileleri, finanse ederek 1000 çocuğa daha iyi bir gelecek vereceğiz."

EN BÜYÜK ÖDÜL…

Daha önce 2014 yılında da vakıf aracılığıyla Brezilya'daki miniklere yardım eli uzatan Özil, düğün hediyesi olarak Big Shoe'ya yapılan bağışların yerine ulaştığını öğrendi. Yıldız futbolcu, bu mutlu haberle havalara uçtu. Ünlü çift adına vakfa yapılan bağışlarla Tanzanya'daki çocukların ameliyat masrafları karşılandı.

Özil, duygularını da şu sözlerle ifade etti: "Madalyalar ve kupalar bize geçmişteki zaferleri hatırlatır. Ancak, bu çocuklar bana Dünya Kupası zaferindeki ödüllerden daha önemlisini, sağlıklı ve mutlu çocuklar olduğunu hatırlatıyor."

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