Mesut Özil, Cenk Tosun'u konuk ediyor! 'Arsenal-Everton' maçında iddaa...
Son 3 lig maçından galibiyet çıkartamayan Cenk Tosun'lu Everton, aynı periyotta fire vermeden 9 puan toplayan Mesut Özil'li Arsenal'e konuk oluyor. Son gelişmelere ve popüler iddaa tercihine göz atalım...
Arsenal
- Hafta arası oynadıkları Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanan Henrikh Mkhitaryan ve Lucas Torreira'nın durumları maç saati netleşecek. Torreira'nın yetişmesi bekleniyor.
- Arsenal iç sahada Everton'a en son kaybettiğinde takvimler 1996 yılının Ocak ayını gösteriyordu. (24 maç - 20 galibiyet - 4 beraberlik)
- Emirates'te oynadıkları son 6 Premier Lig maçının 5'ini kazandılar.
Everton
- Richarlison'un cezası bitti ve ilk 11'deki yerini alabilecek.
- Savunmadan Seamus Coleman ve Phil Jagielka, orta sahadan Andre Gomes sakat.
- Stoper Michael Keane iyileşti ama maçta görev yapması beklenmiyor. Yerry Mina, Everton formasıyla ilk maçına çıkabilir.
- Milli futbolcumuz Cenk Tosun, hafta arasında İngiliz medyası tarafından çok eleştirildi. İlk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsiz.
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