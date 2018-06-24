Mesut Özil bunu da gördü! Rusya'da şok...
Almanya'nın Türk asıllı yıldız futbolcusu Mesut Özil, ilk kez bir büyük turnuvada yedek kulübesinde yer aldı.
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı kariyerinde ilk kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda yedekler arasında yer aldı.
Mesut, Löw'ün yaptığı 3 değişiklik hakkında da oyuna girme şansı bulamadı.
Almanya'nın, Meksika'ya 1-0 mağlup olduğu ilk grup mücadelesine ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 90 dakika sahada kalmıştı.
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