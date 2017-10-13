İngiliz basınının dünkü gündeminin en önemli maddelerinden biri Mesut Özil'di. Ada gazeteleri ve haber siteleri, Türk asıllı yıldızın Arsenal'deki kariyerinin sonuna gelindiğini yazarken, Arsene Wenger'in açıklamaları bomba etkisi yarattı. Arsenal'in hocası, Mesut Özil'in ocakta büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı bildirdi. ESPN, Wenger'in Mesut ve Alexis Sanchez konusunda umudunu kesmek üzere olduğunu yazdı, Arsenal'in iki yıldızını ara tranfserde elden çıkarmayı planladığını satırlarına taşıdı. Daily Star ve Daily Express ise tecrübeli hocanın Mesut'ta hala umutlarının bulunduğunu ama ayrılığın de göz ardı edilemez olduğunu söylediğini vurguladı.İ

YÖNETİM APORTTA

29 yaşındaki yıldız için en büyük adayın Manchester United olduğu ifade edilirken, Mesut'u transfer etmek isteyen önemli ekipler arasında Milan ve Fenerbahçe de ön plana çıkarıldı. Sarı-lacivertli yönetimin gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Independent ise Manchester United'ın ara transferde Mesut ile ön sözleşme imzalayacağını iddia ediyor. Mesut'un menajeri Dr. Erkut Söğüt, oyuncunun 2-3 sezon daha Premier Lig'de oynamak istediğini söyledi.

SEZON SONUNDA BEDAVA

Mesut Özil bu sezon Arsenal ile geride kalan 7 lig maçının 4'ünde 90, birinde ise 8 dakika sahada kaldı. Fenerbahçeli olduğunu gizlemeyen yıldız futbolcunun Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arsenal, Mesut'u ocak ayında satmazsa, oyuncu lig bitince bedavaya ayrılacak. (Fotomaç)

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