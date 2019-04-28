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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.04.2019 - 22:49, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: "Üzüntülüyüz ama..."

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Mesut Bakkal: "Üzüntülüyüz ama..."

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çıkmadan önce tek hedeflerinin üç puan olduğunu dile getirdi.

Maçın genelinin iki takım için de ortada geçtiğini belirten Bakkal, beklenmedik sakatlık durumlarının kendilerinin üretkenliği azalttığını ifade etti.
Stresli maçlarda üretkenliğin azaldığını vurgulayan Bakkal, "Belki de taktik ve oyun anlayışının bittiği maçlardan biriydi. Daha arzulu ve istekli oynamamız gerekiyordu. Özellikle rakibin girdiği pozisyonlar var. Mağlup da olabilirdik." dedi.
Bakkal, ortamın zor ve gergin olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Diri bir takımım var. Bunu da sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Camianın da taraftarın da tepkisi olmadı son dakikaya kadar sabrediyorlar. Bu süreç böyle geçecek. Çok zor maçlar oynuyoruz. 4 maçımız var. Bunların hepsini kazanılabilinir puan da kaybedebiliriz. Kendi sahamızda Akhisarspor ve Göztepe maçlarını yüzde yüz kazanmamız gerekiyordu. Bu maçları belki de böyle oynayacağız. Çok yaşadığım için biliyorum inat etmemiz gerekiyor. Bıkmadan usanmadan. Bu süreç öyle gidecek. İnsanları anlayabiliyorum. Çalıştım çok çalıştım bu ortamlarda ama özellikle bundan sonraki maçlarda birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İnşallah çıkacağız ve buna da inanıyorum."

"Üzüntülüyüz ama umutsuz değilim"

Bakkal, hataları söylemenin de vazifeleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Maçın başındaki sakatlıklar bizi erteledi. Üzüntülüyüz ama umutsuz değilim. Çünkü ligin belki üretkenlik anlamında az ama dirilik anlamında ilk üçe giren bir takımım var. Bunun bundan sonraki maçlarda bizi etkileyeceğine inanıyorum. Devam edeceğiz. Belki taraftarlarımızı bu söylemler kızdırabilir ama mağlup da olabilirdik. Kesinlikle umutsuz değilim kesinlikle. Bursaspor çok büyük bir camia. Başka davranışlar bizi burada düşürür. Onun için de bu desteğin artarak devam etmesi gerekiyor. Enerjiyi düşürmeden devam etmekten başka çaremiz yok. Diğer her şey zarar getirir."

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