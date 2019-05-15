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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.05.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: "Taraftarlarımızdan benim tek istediğim şey..."

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Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Göztepe’yi ağırlayacak Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Mesut Bakkal antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Zorlu randevunun önemine işaret eden Mesut Bakkal, nerede olduklarını ve bu maçın kendilerini nerelere getireceğinin de farkında olduklarını dile getirdi.

"TARAFTARIMIZIN ÇOK BÜYÜK DESTEK OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Antalya’dan galibiyetle dönmelerinden ötürü morallerin takımda yüksek olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, “Sözün bittiği yerdeyiz. Oyuncularımıza, taraftarlarımıza, camiaya güveniyorum. İyi bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Kazanmamızın neleri getireceğini biliyoruz. Bu maçın çok fazla detayına gitmeye gerek yok. Bazı maçlar tekniğin, taktiğin bittiği yerlerdir ve camia ile kazanılır. Böyle bir maça çıkacağız. Bunun haricinde farklı detaya gitmeye gerek yok. Taraftarımızın çok büyük destek olacağına inanıyoruz” dedi.

KADRODA REVİZYON OLMAYACAK

Bu maç için hiçbir mazeretlerinin bulunmadığını kaydeden Mesut Bakkal, biletlere yönelik yoğun ilgiye ise şaşırmadığını söyledi.

Taraftara seslenen tecrübeli teknik adam, “Taraftarlarımızdan benim tek istediğim şey son düdüğe kadar inanılmaz coşkuyla devam etmeleri gerekiyor. Böyle maçlarda Bursa taraftarının maçı aldığını biliyorum, oyuncuyken bunu yaşadım. Aynı coşkuyu ve ilgiyi bekliyoruz. Antalya maçında büyük bir avantaj yakaladık. Bunu da lehimize çevirmemiz gerekiyor. Bunu da hep beraber yapacağız. Oyuncularımıza güveniyorum” diye konuştu. Mesut Bakkal ayrıca, takımda revizyon olmayacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da Mesut Bakkal oyuncularıyla birlikte saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Ardından topla birlikte koordinasyon çalışmaları gerçekleştiren yeşil beyazlı ekip, basına kapalı olan bölümde ise taktik çalıştı.

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Mesut Bakkal: Taraftarlarımızdan benim tek istediğim şey...

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