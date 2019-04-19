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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.04.2019 - 23:43, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: "Oyunun hakkı galibiyetti"

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Mesut Bakkal: "Oyunun hakkı galibiyetti"

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, deplasmandan yenilmeden dönmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Maç boyunca hakimiyetin kendilerinde olduğunu belirten Bakkal, "Normalde pozisyon bile üretmekte zorlanan bir takımın, bu maçta en az 4-5 pozisyonu var. Hücum gücü en güçlü takımlara karşı hem durduruyor hem de atağa gidiyoruz. Oyuncularıma, buradan yürekli oyunla çıkacaklarını hep söyledim. Oyuncularım kendilerine yakışanı yaptı. 1 puanın ardından böyle konuşuyorum çünkü 1-0 geriye düşen takımın direnci, bana önümüzdeki haftalar için umut verdi." şeklinde konuştu.

Yeşil-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lig bundan sonra daha çetin. Önemli olan buradan yenilmeden dönmekti. Oynadığımız oyunun hakkı galibiyetti ancak 1 puan alabildik. Kart sınırında olan oyuncularımızın cezalı duruma düşmemesi beni çok sevindirdi. Önemli olan rakip ceza sahasına gidebilmek. Bursaspor atmaya başladığı zaman, zaten bir daha önüne geçilmez bir takım olur. Sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Bundan sonra içeride en az 2 galibiyet alıp, dışardan da puanlar kazanmamız gerekiyor. Her şeyin değişeceği haftalara girdik. Her puanın çok önemi var.

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