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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
25.07.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: ''Mesut güzel bir duruş sergiledi''

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Mesut Bakkal: ''Mesut güzel bir duruş sergiledi''

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek vererek, "Mesut haklı. Yenince Alman, yenilince göçmen dediler. Ben Mesut'u tebrik ederim, güzel bir duruş sergiledi." dedi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Alanyaspor'da, antrenman sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakkal, Mesut Özil'i tebrik ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesut haklı. Yenince Alman, yenilince göçmen dediler. Ben Mesut'u tebrik ederim, güzel bir duruş sergiledi. Futbol, dünyaya açık olan bir spor dalıdır. Irkçılıkla falan ne alakası var? Bizde de var yabancı sporcu, biz millet olarak sahip çıkıyoruz. Kimlere sahip çıktık. Mesut Özil de kendini dünyada kanıtlamış bir sporcu. Yaptığını destekliyorum, helal olsun."

"FAZLA BİR EKSİĞİMİZ YOK"

Topuk Yaylası'nı çok beğendiğini ve yaylanın kamp için çok uygun olduğunu ifade eden Bakkal, şunları söyledi:

"İmkanlarımız çok iyi. Topuk Yaylası güzel bir yer, buraya emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel bir çalışma ortamı burası, ben ilk defa geldim buraya. Bizde önemli olan takımın tam olarak çalışmasıdır. Son Fernandes’in belinde bir ağrı oldu, biraz o canımızı sıktı ama 4-5 haftalık bir süresini alacak. Diğer taraftan tam kadroyla çalışıyoruz. Bizim için önemli olan tam kadro, sakatsız çalışmaktır. Bunu takım olarak sağladığımızı düşünüyorum."

Sezon hazırlıklarının çok iyi ilerlediğini aktaran Mesut Bakkal, "Her şeyimizi, özellikle transfer olarak 'tamamladık' diye düşünebiliriz. Fazla bir eksiğimiz yok. Çocuklardan da memnunum. Özveri ile geçen seneki bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. İyi oyun, iyi sonuç, iyi futbol, göze hoş gelen futbolla hedefli bir takım olarak devam etmek en büyük isteğimdir. Oyuncularımız da bunu benimsedi." diye konuştu.

Emre Akbaba hakkındaki düşünceleri sorulan Bakkal, "Biz kulüp olarak ve sonrasında ben zaten izin verdim. Emre Akbaba Türkiye'de önemli bir oyuncu, bize de çok büyük faydaları oldu ama gitmesine, kulüp ve ben karşı değildik. Her iki taraf için de inşallah hayırlı olur. Hem Emre hem de bizim için hayırlı olur. Zaten Türkiye'de bilinen bir adam. Biz kendi takımımıza, kendi işimize bakıyoruz. İnşallah o da çok çabuk bir şekilde kendine bir yol çizer. Biz de kulüp olarak önümüzü daha net görürüz." şeklinde konuştu. (Ajansspor)

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