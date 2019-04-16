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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.04.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: 'Kasımpaşa ligin en iyi hücumcu takımlarından biri'

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Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Kasımpaşa’nın ligin en iyi hücum takımlarından biri olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor maçındaki gibi oynarsak, ben umutluyum. Sahaya çıkacağımız en iyi kadro ile en iyi sonucu almak zorundayız. Kimin oynadığı değil, oynayanın ne yaptığı önemli" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Takımın istekli ve hırlı olmasından mutluluk duyduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sezon boyunca herkese ihtiyacımız var. Bursaspor’da birinci haftam olmasına rağmen ilk maçımızda bariz net pozisyonlar yakaladık. Bu beni sevindirdi. Bu takım istekli oynadığı sürece sonuç alacağız. Oyuncularıma da söyledim, bir hafta olmasına rağmen futbolcularım istekli ve bir reaksiyon veriyorlar. Bu beni mutlu ediyor" dedi.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında görev alamayacak olan Stephane Badji’nin yerine oynayabilecek kalitede oyunculara sahip olduklarını belirten Mesut Bakkal, "Kasımpaşa ligin en iyi hücumcu takımlarından birisi ancak Trabzonspor maçındaki gibi oynarsak, ben umutluyum. Taraftara teşekkür ediyorum, ilk maçımız olmasına rağmen bize inanılmaz destek verdiler. Ligde öncelikle ben kazanayım da başka kim kazanırsa kazansın önemli değil. Bizim yapmamız gereken içeride oynayacağımız maçları kazanmak. 6 haftada kazanan ve kaybeden olacak. Biz mümkün olduğunca kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"BİR TECRÜBEMİZ VAR VE BUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

İstanbul ekibine karşı alacakları önlemlerden de bahseden deneyimli teknik adam, "Kasımpaşa’da Popov var, onu iyi kapatmamız gerekiyor. Maça göre taktik yaparız diyemem ama çok fazla oyun sistemimizle oynamamalıyız. Kalan 6 haftada takımın şablonuyla çok oynamamak gerekiyor. Öne oynamada biraz daha yürekli olmamız gerekiyor. Bana oyuncularım çok saygı ve sevgi gösteriyor. Sahaya çıkacağımız en iyi kadro ile en iyi sonucu almak zorundayız. Kimin oynadığı değil, oynayanın ne yaptığı önemli. Bir tecrübemiz var ve bunu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de her oyuncunun bir kalitesi bulunduğunu dile getiren Mesut Bakkal, takım birlikteliği ve camianın bütünlüğünü yakalayan oyuncuların ön plana çıktığını, kendilerinin de Trabzonspor maçında bunu gösterdiklerini dile getirdi.

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