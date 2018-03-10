Mesut Bakkal: İşimiz daha bitmedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriMesut Bakkal: İşimiz daha bitmedi
Futbol Mesut Bakkal: İşimiz daha bitmedi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Abdullah Avcı: Sabırlı oynayamadık

Futbol
10.03.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: İşimiz daha bitmedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Bakkal: İşimiz daha bitmedi

Medipol Başakşehir sahasında 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Artık oyuncu grubu kendine yakışanı yapmaya başladı. Bunun arkasında durup devam etmemiz gerekiyor. 2 galibiyet aldık rahatladık ama işimiz bitmedi devam edeceğiz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Medipol Başakşehir 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Taraftara teşekkür eden Mesut Bakkal, “Taraftarın isteği, arzusu ve sezon başından bu yana stadın en dolu hali bizi öne itti. Galibiyeti hep beraber kazandık. Taraftarlara teşekkür ediyorum ve haftaya Göztepe maçında da daha kalabalık bekliyorum. Çünkü bu içine girdiğimiz savaşta bizim yanımızda inanılmaz bir etkisi var. Haftaya da, ondan sonraki haftada bekliyoruz” dedi.

“Takım savunmasında biraz zaaflar yaşıyorduk”

Hafta başından bu yana yaptıkları çalışmaları sahaya yansıttıklarını söyleyen Bakkal, “Özellikle top rakipteyken iyi oynayarak çabuk atağa çıkmak ve öndeki oyuncularımızın bulacağı pozisyonla sonuca gitmeyi düşündük. Ortaya ilerleyen dakikalarda çok güzel olaylar çıktı. Takım adına birlikte oynamak, savunma yapmak, hücuma gitmek ve golleri bulmak önemliydi. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her şeyi harfiyen yerine getirdiler. İnanılmaz bir mücadele. Geldiğimde de söyledim, ‘Çok iyi bir takımım var’ dedim. Takım savunmasında biraz zaaflar yaşıyorduk. Bunu orta sahayı çiftleyerek çözdük ve çok dengeli oynamaya başladık. Onlarında keyif aldıklarını düşünüyorum. Çünkü çok çabuk cevap verdiler ve 2 haftada 6 puan aldık. Artık oyuncu grubu kendine yakışanı yapmaya başladılar. Bunun arkasında durup devam etmemiz gerekiyor. Camiaya hayırlı olsun, 2 galibiyet aldık rahatladık ama işimiz bitmedi devam edeceğiz” diye konuştu.

Oyuncusu Emre Akbaba’nın, Emre Belözoğlu ile girdiği pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasını da değerlendiren Bakkal, kendisinin Emre Akbaba’yı değişikliğe giderek alkışlatmayı düşündüğü anda o pozisyonun gerçekleştiğini, daha önce değişikliğe gidilebileceğini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yılın en iyileri belli oldu

Başakşehir'e Alanya maçı öncesi şok

Milan Arsenal maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Biletler ne zaman çıkacak?