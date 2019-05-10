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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.05.2019 - 23:40, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: "İpten, sehpadan indik"

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Mesut Bakkal: "İpten, sehpadan indik"

 Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal,bugün aldıkları galibiyetin kendilerine nefes aldırdığını belirterek, "Biz sadece ipten sehpadan, aşağı indik. Bugün sehpaya vuramadılar. Ben bu ortamları biliyorum. Çok ipten indim, inancım hiçbir zaman kaybolmadı"dedi. 

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta açılış maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, 8 maçtır dışarıda kazanamadıklarını ve göreve geldiği günden beri 2 beraberlik ve iki mağlubiyetlerinin olduğunu hatırlattı. Antalyaspor maçının getirisini çok iyi bildiklerinin altını çizen Bakkal, “ Bu maçın önemini bilmemek bize yakışmazdı. Kaybettiğiniz zaman lige veda ediyorsunuz. O bilinçle ve stresle sahaya çıktık. Sahada üretken bir Bursaspor vardı. ‘Biz buradan çıkacağız’ diyen bir oyuncu grubu vardı. Emeklerine sağlık hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

"Sehpaya vuramadılar" 

Bursaspor camiası olarak kenetlendiklerini dile getiren mesut Bakkal, “ Çok fazla gol pozisyonlarımız var. Özelikle oyun disiplinine bağlıydık. 3 -4 pozisyon vardı ama önemli olan galip çıkmaktır. Biz sadece ipten sehpadan, aşağı indik. Bugün sehpaya vuramadılar. Ben bu ortamları biliyorum. Çok ipten indim, inancım hiçbir zaman kaybolmadı. Bu galibiyetin bize getirisini düşünerek Göztepe ve Malatyaspor maçlarından galip gelmeliyiz. Bugün aldığımız galibiyet bize nefes aldırdı. Suyun yüzüne çıktık şimdi yüzme zamanı, galip gelme zamanı. Göztepe maçını kazanamazsak bu galibiyetin anlamı yok. Bir gün izin hemen o maçın hazırlıklarına başlayacağız” ifadelerini kullandı. 

"Ligde kalma şansımız devam ediyor" 

Bursaspor’un galibiyeti çok ertelediğini ve galibiyetin zamanının geldiğini aktaran Bakkal, “ Camiaya yakışır şekilde mücadele ettik, mutluyuz. Süper Lig’de kalma şansımız devam ediyor, belki de herkesten çok” şeklinde konuştu. 

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