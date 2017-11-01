Mesut Bakkal: " İlk devre hedefi..."

Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında koşu mesafelerini daha yükseğe çıkarmaları gerektiğinin altını çizdi.

Karşılaşmalarda artık verilerin belirleyici olduğuna dikkati çeken Bakkal, "Bundan önce ortaya koyduğumuz mücadeleyi hem savunmada hem de hücumda yaparsak şansımız var. Evkur Yeni Malatyaspor maçında koşu mesafemiz düştü. Sahada mücadele etmediğiniz, tempolu koşuları yapmadığınız zaman problem yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bakkal, takımın sistemi yeni yeni benimsediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ligde daha önce oynadığımız maçlardaki üretkenliği ve takım oyununu ortaya koyup bir şeyler yapabiliriz. Kesinlikle inancım var. Bu maçta (Evkur Yeni Malatyaspor) üretken olmadığımız için kötü göründük. Ama bu Galatasaray maçında olmayacak diye bir şey de yok. Bu maçları oyuncular iyi oynuyorlar. Ben de iyi oynayacağımızı düşünüyorum. İyi oynayalım, iyi mücadele edelim. Sonuç zaten sonradan geliyor."

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcular Ndiaye ve Feghouli'nin, Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine Bakkal, "Kadroda ufak tefek aksaklıkları var ama kadroları bizden daha geniş. Önemli olan bizim ne yapacağımız. İnşallah, iyi olur." diye konuştu.

Bakkal, "Galatasaray maçından ümitli misiniz?" sorusuna ise "Ümitliyim, her zaman ümitliyim. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarında kimse bana inanmıyordu. Neden olmasın. Benim oyuncularım da iyi. Bir mağlubiyette hemen karaları bağlıyoruz. Önemli olan hem galibiyet hem de mağlubiyette aynı duruşu sergileyebilmek." yanıtını verdi.

İLK DEVRE HEDEFİ

Lide 10. hafta sonunda 8 puanla 17. sırada yer alan başkent ekibinin teknik direktörü Bakkal, ilk yarıda toplamayı hedefledikleri puanı da açıkladı.

"En kötü şartlarda 17-18 puan almamız gerekiyor." diyen tecrübeli teknik adam, "3-4 galibiyet alıp daha rahat etmemiz gerekiyor. Alabilir miyiz? Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını kazanacağımıza kimse inanmıyordu. Her zaman söylüyorum, futbol oynanmadan kazanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZE YAKIŞMADI"



Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldukları karşılaşmayı da yorumlayan Bakkal, şunları kaydetti:

"Bundan önce oynadığımız maçlardaki performansımıza yakışmadı. Rakibimiz de bir şey yapmadı. Özellikle daha önce aldığımız puanlara baktığımız zaman bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyordu. Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla bunu taçlandırmalıydık. En azından mağlup olmamamız gerekiyordu, çok üzgünüz. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor. Oyuna baktığımızda öne çıkış anlamında eksiklerimiz vardı. Diğer maçlarla kıyasladığımız zaman bunu yapamadık. Açıkçası çok fazla da bu maça bağlı kalmak istemiyoruz."