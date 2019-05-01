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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.05.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: "Herkesin desteğine ihtiyacımız var"

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Mesut Bakkal: "Herkesin desteğine ihtiyacımız var"

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Süper Lig’in kalan sürecini değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak Bursaspor'da, bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Mesut Bakkal antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in geride kalan sürecini "Söylemlerin bitip, eylemlerin ortaya çıkması gerektiği haftalar" şeklinde tanımlayan Mesut Bakkal, bütün şartların eşit görüldüğünü ve maçların oynanmadan kazanılmadığını dile getirdi.

Takımına ilk geldiği günden itibaren güvendiğini ve güvenmeye de devam ettiğini belirten Mesut Bakkal, "Özellikle Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarındaki oyunu, içeride oynadığımız Akhisarspor maçında ortaya koyamadık çünkü çok basit, çok talihsiz top kayıpları yaptık. Bu kadar top kaybı yaptığınız bir yerde pozisyon verdiğiniz bir maçta mağlup olmuyorsanız yine iyidir diye düşünüyorum. Gerçek bu. Rakibin pozisyonu bizden daha fazlaydı. Nasıl biz burada istiyorsak Erzurum'da da tüm şehir, camia istiyor. Takımım özellikle dinamikliği ile Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarındaki direncini ortaya koyduğu zaman puan veya puanlarla dönmemiz gerektiğini biliyor. Buna göre mücadele edecekler" dedi.

"BU VİRAJI KAZASIZ BELASIZ ATLATMAK İSTİYORUZ"

Bursaspor'un başında dördüncü maçına çıktığını hatırlatan deneyimli çalıştırıcı, takım içi iletişimlerinin iyi olduğunu söyledi. Sezon sonuna kadar daha iyi olacaklarını söyleyen Bakkal, "Baktığımız zaman da oyuncu grubunun dertlenmesi, maç sabahında 7.30-8de gelip benimle konuşmak istemesi iyiye işarettir, yürekleri yanmaya başlamıştır. Çok net söyleyebileceğim ve memnun kaldığım bir davranış yabancısıyla da, yerlisiyle de. Bu süreç böyle devam edecek. İnşallah Erzurumspor karşısında kazanıp bu virajı kazasız belasız atlatmak istiyoruz" diye konuştu.

CAMİADAN DESTEK BEKLİYOR

Camiaya da seslenen ve destek bekleyen tecrübeli teknik adam, "Bu haftalarda söyleyeceğim ve istediğim tek şey var; şimdiye kadar verilen desteğin artarak devam etmesini son 4 maçta da rica ediyorum. Kopmayalım. Çünkü maçların ne olacağı belli olmuyor, Erzurumspor gidip Göztepeyi yeniyor, Göztepe gidiyor Medipol Başakşehiri yeniyor. Bizim de gidip yenemeyeceğimiz veya 4 hafta da dolu dolu puanları alamayacağımızı kimse söyleyemez. Onun için de genç bir kadrom var. Coşkuyla devam etmesi için de herkesin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal: Herkesin desteğine ihtiyacımız var

"EN AZ BİR HAFTA ÖNCEDEN YÜKSEK RAKIMA GİDİLMESİ GEREKİYOR"

Maçtan bir gün öncesinde gidilmesinin sorulması üzerine ise Mesut Bakkal, "Deniz seviyesinden üst tarafa yani, 1800'e 1900'a çıktığınız zaman 2 gün önce gitmenizin bir anlamı yok. Ya bir hafta önce gidip adaptasyon sağlayacaksınız ya da bizim yaptığımız gibi maçtan önce saat 7'de 8'de otele girip, sabah hazırlanıp maçımızı oynayıp döneceğiz. Yıllardan beridir böyle. 2 gün önce gitseniz uyuyorsunuz devamlı, burunlar kanamaya başlıyor. En az bir hafta, 10 gün önceden yüksek rakıma gidilmesi gerekiyor. Vücut daha anlamadan oynamanız gerekiyor. Ne kadar anlar anlamaz maçta göreceğiz" şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan yeşil beyazlı ekip, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerin'de devam etti.

Antrenmanda oyuncuların neşeli görüntüleri dikkat çekerken, morallerin yüksek seviyede olduğu gözlemlendi.

Sakatlığı geçen kaleci Muhammed Şengezer de takımla birlikte çalışırken, koordinasyon çalışması gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.

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