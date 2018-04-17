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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.04.2018 - 20:12, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: Galatasaray'ı yenmek yetmez

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Mesut Bakkal: Galatasaray'ı yenmek yetmez

Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal,"Galatasaray maçıyla puanımızı 35'e yükseltmek istiyoruz. 11 puan aldık ama hala ateş çemberinin içindeyiz. Sezon sonuna kadar bu devam edecek. Yapacaklarına inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz" dedi.

Sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, maç hazırlıkları tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Turuncu-yeşilli takım Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Turuncu yeşilliler antrenmanın 2'nci bölümünde ise dar alanda taktik çalışması yaptı. Hafif sakatlıkları bulunan Fernandes ve M'Billa antrenmana katılmadı.

"Daha iyi oynayabilirdik"

İdman öncesi gazetecilere açıklamalar da bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Malatyaspor maçına değinerek, deplasmanda alınan 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi. Teknik adam Bakkal, "Genel olarak tatmin etmese de, maçın içindeki bazı kararlar bizim belki de galip gelmemizi engelledi. Bir penaltı pozisyonumuz, iki de atılan golün elle olduğunu daha önce de söylemiştik. Spor kamuoyu tarafından da böyle olduğu açıklandı. Bu konuda biraz serzenişimiz var. Bundan önceki oynadığımız maçlarda Göztepe maçı ve Malatyaspor maçı, kaybedilen 4 puan var. Şimdi o 4 puanın olduğunu düşünürsek kümeyi bitirmek için gerekli puana ulaşmıştık olurduk. Biz bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Kulüp yönetimi olarak gerekli cevabı verildi. Oyun olarak baktığımızda ortada giden bir maçı ama son dakikada attığımız gol, hem moral olarak Galatasaray maçına hazırlanmamızı sağladı. Hem de içeride yapılan işlerin doğru olduğunu gösterdi. Oyuncu grubunun, kulübenin ve bizim son dakikaya kadar galibiyeti istemesi önemliydi. Daha iyi oynayabilirdik. Diğer maçlara göre biraz tempomuz düşüktü ama önemli olan kaybetmemekti. Geçmişe pek takılı kalmadan ilerlemeliyiz" dedi.

"İnşallah kazanan biz oluruz"

Galatasaray maçı hazırlıkları hakkında bilgiler veren Bakkal, rakip takımın çok iyi olduğunu belirtti. Bakkal, "İçerideki maçları farklı oynayan ve motivasyonu farklı olan bir takımım var. Biz de kimle oynayacağımızı biliyoruz. Şimdi 6 maçta 11 puan, atılan 10 gol, yenilen 5 gol. 1,95 puan ortalaması ile oynuyoruz. Bunun arkasında durmalıyız. Lig daralıyor. Çok fazla bir söze gerek yok. Maç maç gideceğiz. Onu veya bunu yapmak değil de bizim için içerideki maçlarımızı final niteliğinde oynamak. Ben oyuncularıma güveniyorum. Ufak tefek sakatlarımız var. Yetişeceklerini düşünüyoruz. Welinton ve Tzavellas yetişti ve idmana çıktılar. Fernandes'in de dizinde bir problem var. İnşallah o da yetişecek. Bu tür finalleri iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Önceki haftaların bizi aldatmaması gerekiyor. Çok zorlu bir Galatasaray ile oynayacağız. Hücum ve gol pozisyonları olarak güçlü bir takımla karşılaşacağız. Tek istediğim bir şey var: 'getirdiğimiz noktada bir taç giymek ve iyi oynamak'. Galatasaray maçıyla puanımızı 35'e yükseltmek istiyoruz. 11 puan aldık ama hala ateş çemberinin içindeyiz. Sezon sonuna kadar bu devam edecek. Camia, ben, takım, şehir, taraftar, hepimiz herşeye hazırlıklı olmalıyız. Galatasaray'ı yenebiliriz ama 35 puan bize yine bir şey yapmayacak. Bu takım, bulunduğu bu yerden çok daha iyi yerlere layık. Ben yapacağına da inanıyorum. Bu Galatasaray maçı olur, diğer maçlar olur. Yapacaklarına inanıyorum. İnşallah kazanan biz oluruz" diye konuştu.

"Futbol şansımız biraz yanımızda olsun"

Tecrübeli oyuncuların maçları iyi oynadığını hatırlatan Bakkal şunları söyledi:

"Kaybettikleri zaman telafisi olmadığını biliyorlar. Hem onlar için de, hem bizim için de. Bu konuda bizim özellikle Galatasaray'ın Çarşamba günü maç yapacak olmasının bizi gevşetmemesi gerekiyor. Biz kendi işimize bakacağız. Onların zaafları varsa bu zaaflardan yararlanacağız. Disiplinli olacağız. Geldiğim günden beri bunu yapan bir oyuncu grubum var. 5 maçtaki disiplinimiz bizi iyi yerlere getirecek. Camiamız iyi, taraftarlarımız iyi. Taraftarlarımızla birlikte bu maçta da coşacağımıza inanıyorum. Tek bir isteğim var, futbol şansımız biraz yanımızda olsun."

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