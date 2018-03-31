Mesut Bakkal: Bu Beşiktaş'ı yenmemiz lazımdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMesut Bakkal: Bu Beşiktaş'ı yenmemiz lazımdı
GeriFutbol Mesut Bakkal: Bu Beşiktaş'ı yenmemiz lazımdı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
31.03.2018 - 22:39, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: Bu Beşiktaş'ı yenmemiz lazımdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Bakkal: Bu Beşiktaş'ı yenmemiz lazımdı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bakkal ilk yarıda kötü oynadıklarını söyleyerek "Beşiktaş'ı bu şekilde yakalamışken bu maçtan galibiyetle ayrılmamız gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçı iki bölümde incelemeleri gerektiğini söyleyen Mesut Bakkal, “İlk yarıdaki duruşa karşıyım, bunu oyuncularıma da söyledim. Atağa çıkmayan, rahatsız etmeyen ve rakibe oyun alanı veren bir duruş vardı. Bunu istememiştik. Orta sahadaki Talisca, Babel ve Oğuzhan’ın bizim sahamıza geçtiğinde maçın kaderini belirleyeceğini biliyorduk. Talisca da öyle bir gol attı. İkinci yarıdaki değişiklikler biraz denge getirdi. Oyunu Beşiktaş alanına yıktık. Ama buna Beşiktaş mı müsaade etti, biz mi yaptık tartışılır. Ama bu oyun, önümüzdeki haftalar için umut verdi. Tempo yükseldikçe hakem oyuna ayak uyduramadı. Bunu iki taraf için de söylüyorum. Futbol oynamaya çalışan, atak yapmaya çalışan takımlara müdahale etmek futbolu geriye götürüp tempoyu düşürüyor. İlk yarıdan memnun değilim, ikinci yarıdan memnunum” ifade etti.

“Bizim bu Beşiktaş’ı yenmemiz lazımdı”

Teknik direktörlüğe çok emek verdiğini söyleyen Mesut Bakkal, “2006’dan bu yana yaptığım teknik direktörlük ve öncesinde 8 yıl yardımcı hocalığım var. Üzerimize kurtarıcı gibi bir görüntü yapıştı. 7 takım oldu. Artık bu durumdan keyif almaya başladım, bunu fırsata çeviriyorum. Bir gidiyorum, şehir bitik, kulüpte ışıklar yanmıyor. Buradan çıkarmak çok hoşuma gidiyor. Ama çok yıpranıyorum. Proje takımı gibi bir takım çalıştırır mıyım bilmiyorum. İstediğim aslında bu ama bir türlü gerçekleştiremedik. Böyle bir yol üzerimize yapıştı ve gidiyoruz” dedi.

Takımını ilk yarıdaki futboluyla ilgili olarak eleştiren Bakkal, “Ben özellikle ilk yarıda bu kadar kötü bir futbol beklemiyordum. Oyuncu gurubum çok kaliteli. Bugüne kadar çalıştığım en iyi grup. Bu Beşiktaş’ı bizim yenmemiz gerekiyordu. Böyle yakalıyorsanız yeneceksiniz. Özellikle ilk yarıdaki oyundan hiç memnun değilim. Başakşehir galibiyetini, Gençlerbirliği maçını bugün daha iyi yansıtmamız gerekirdi. Kapanan ve savunma yapmayı düşünen birisi değilim. Hücum hattının biraz daha devreye girmesi gerekiyordu. Ama bugün takımın 2. yarıdaki duruşundan memnunum. Yine de daha iyi bir futbol oynayabilirdik” diye konuştu.

“10 puandan fazlası gerekiyor”

Gençlerbirliği’nin Yeni Malatyaspor’a mağlup olmasıyla puan durumunda barajın daha da düştüğünü ifade eden Bakkal, “Bize kalan haftalarda 10 puan gerekiyor. 35-40 arası puan takımı kurtarır diye düşünüyorum. Bu durumdaki takımların iç sahadaki maçlara mutlaka 3 puan yazması gerekiyor. Bize 10 puan ya da daha fazlası gerekiyor. Bunu başarabilecek bir takımım var. Alanyaspor’u herkesin takip etmesi gerekiyor. Kulüp yapısı ve düzgünlüğüyle inanılmaz bir yer. Umarım biz de başarılı oluruz ve ligde kalırız” diyerek sözlerini tamamladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anthony Joshua Joseph Parker boks maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manchester City, Cenk'li Everton'ı rahat geçti

Özbek'ten bomba sözler: Ölürsem vasiyetim şudur; G.Saray'a...