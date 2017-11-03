Mesut Bakkal: Boyumuzun ölçüsünü gördük

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 5-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında basın toplantısında konuşan kırmızı-siyahlıların Teknik Direktörü Mesut Bakkal şu ifadeleri kullandı

“İki takım arasında fark var. Bunu söylerken takımımın kötülüğünden söylemiyorum. Atmosfer, oyuncu kalitesi maçı belirliyor. Yediğimiz erken bir gol var. Bizi yıkan ilk devrenin sonunda yan toptan gelen gol. Bireysel hataları kaliteli oyuncular çözüyor. Kaybederken bazı şeyleri görüyorsunuz. Yenilebilirsiniz ama disiplinsiz oynamanıza gerek yok. Buradan çıkaracağım dersler var. Bazı zamanlarda boyunuzun ölçüsünü görmek iyi oluyor. Ben be oyuncularımın buradan ders çıkaracağız. Lig gittikçe daralıyor. 6 maçımız var. 24 yaş ortalamasıyla oynayan bir takımım var. Daha önce Başakşehir ve Beşiktaş maçında yaptık. Bundan sonraki maçlarda da iyi yapabiliriz. Diğer maçlarda daha disiplinli oynadık. O maçları iyi oynadık yedik. Bizim takım kadro olarak alışık. Bu kadronun ne yapacağı belli olmaz”