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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.02.2018 - 18:53, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: Artık kredimiz yok

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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ”Zor bir dönemdeyiz. İçinde bulunduğumuz döneme kafa kafa diyoruz. Kredilerin bittiği ve iyi şeylerin yapılması gerektiği bir dönemdeyiz. Bunu da bu takımın yapacağına inanıyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Mesut Bakkal, Alanyaspor’un inanılmaz derecede kaliteli bir takım olduğunu söyledi. Bakkal, ”Bireysel olarak oyuncu kalitesine baktığımız zaman bu yenilgileri hak etmeyen bir takım var. Belirli şansızlıklardan dolayı iyi olan ve olmayan maçlar olmuş. Şunu gönülden inanıyoruz. Bu takım bu durumdan çıkabilecek hem kulüp hem de takım bazında o kaliteye sahip. Bu bizim için çok artı bir avantaj. Oyuncu gruplarıyla toplantı yaparak hatalarımızı konuştuk. Birinci antrenman olmasına rağmen inanılmaz keyifli ve coşkulu bir takım var. Oyuncuların bu coşku ve istekleri kesinlikle artı olarak dönecektir” dedi.

Zor bir dönemde olduklarını aktaran Bakkal, ”İçinde bulunduğumuz döneme kafa kafa diyoruz. Kredilerin bittiği ve iyi şeylerin yapılması gerektiği bir dönemdeyiz. Bunu da bu takımın yapacağına inanıyoruz. Berkan harici bir sakat oyuncumuz kalmadı. Mbilla kendisini toparlamaya başladı. Herkesin hem hücumda hem de savunmada işini yapacağı ve hücumdaki coşkusunu savunmaya yansıtacağı bir takım olması en büyük isteğim. Ne yapacağımızı biliyoruz. İnşallah yaklaşık 5-6 günlük bir çalışmadan sonrada Gençlerbirliği maçına gideceğiz. İyi sonuçlar elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu maç bizim ve şehir için bir final bunu ortak yaşamamız gerekiyor. Alanyaspor’un içinde bulunduğu, geldiği nokta kesinlikle Süper Lig ve bu noktada devam etmesi gerektiğine inancı içerisindeyim” diye konuştu.

“Biz antrenörler hepimiz arkadaşız dostuz”

Bir gazetecinin sezon başında teknik adam Ümit Özat arasındaki daha önce yaşanan gerilimi sorması üzerine cevap veren Bakkal, şunları söyledi:

”Benim o dönemde konuştukları belki yanlış aktarıldı. Ümit zaten benim milli takımdan futbolcum şuanda da başarılı gidiyor. 10 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği’ne gidiyoruz. Gençlerbirliği antrenörlük yaptığım bir kulüp ve benim için özel yeri var ama şartlar karşı karşıya getirdi. Daha öncede böyle maçlar oynadık. Biz antrenörler hepimiz arkadaşız dostuz. Ben kimseyle bir kavgaya çekişmeye girmedim ama zaman zaman yanlış aktarıldı ve ortalığı gerdi. Şu anda başarılı bir hocası var ve başarılı gidiyor. Tebrik ediyorum. Bunu da söyleyecek kadar olgunluktayız ama Gençlerbirliği her zaman içinde bulunduğum ve 4 yıl çalıştığım kulüp şuanda da Alanyasporlayım. Alanyaspor’un başarısı için her şeyi yapmak helalimdir. İnşallah şartlar bize döner ve maçı biz kazanırız” ifadelerini kullandı.

“Hikmet Karaman’dan inanılmaz bilgiler aldım”

Hikmet Karaman’dan inanılmaz bilgiler aldığını belirten Bakkal, ”Giderken burada iyi olacağımı söyledi. Bu dayanışmamızdır, sonuçta da Karabük hariç tüm maçlarda iyi oynayan bir takım vardı. Şansızdı olmuyorsa olmuyor dedi ve çok güzel bir duruşla ayrılmak istedi. Bana da verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Bundan sonrasına bakıyoruz ama veriler de şunu gösteriyor devrede iyi çalışan bir takım aldım. Bundan sonrası beni ilgilendiriyor. Futbol sonuçta bir oyun ve bunun güzelliğini yaşayalım" şeklinde konuştu.

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