Mesut Bakkal: Alanyaspor'un başına bir şey gelirse suçlusu hakemler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMesut Bakkal: Alanyaspor'un başına bir şey gelirse suçlusu hakemler
GeriFutbol Mesut Bakkal: Alanyaspor'un başına bir şey gelirse suçlusu hakemler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
İHA
24.04.2018 - 21:16, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: Alanyaspor'un başına bir şey gelirse suçlusu hakemler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Bakkal: Alanyaspor'un başına bir şey gelirse suçlusu hakemler

Deplasman maçında Kayserispor ile karşılaşacak olan ve hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Eğer bu sezon Alanyaspor'un başına kötü bir şey gelirse, yüzde yüz hakem hatalarından dolayıdır. Ne kulübün hatasındandır ne de teknik direktörün hatasındandır” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde gerçekleşen idmana turuncu-yeşilli ekip koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde ise futbolcular Alanyaspor U21 takımı ile antrenman maçı yaptı.

“Zorlu bir sürece girdik”

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligde zorlu bir sürece girdiklerini aktardı. Takımım bulunduğu konumu değerlendiren teknik adam Bakkal, “Özellikle 23’üncü hafta 21 puanda olan Alanyaspor, yani ben geldiğimde 21 puanımız vardı. Osmanlıspor, Konyaspor ve biz aldığımız puanlarla üst taraftaki takımları yakaladık. Yani biz Gençlerbirliği’ni 4-5 puan gerisindeydik, Akhisar'ın 30 puanı vardı. Şu anda Akhisar'ın 35, bizim 32 puanımız var” dedi.

“Özellikle son maçta talihsiz bir yenilgi aldık”

Takıma gelişinin ardından şampiyonluğa oynayan takımlarla mücadele ettiğini hatırlatan Bakkal, “Benim dönemimde 7 maçlık bir periyot. Bunların 3'ü şampiyonluğa oynayan takımlar. Başakşehir'i de yendik, Beşiktaş ve Galatasaray'a yenildik. Zaten bu maçlarda da nasıl yenildiğimizi spor kamuoyu çok net biliyor. Benim için önemli olan yenildiğimiz de bile takımın ortaya koyduğu futbol. Üretkenlik, maçı isteme ve nerede olduklarına göre mücadele etmeleri bizim için çok önemliydi. Özellikle son maçta talihsiz bir yenilgi aldık, üzüldük” diye konuştu.

Bakkal’dan hakem hatalarına sert tepki

Oynanan maçlarda hakem hataları olduğunu savunan Bakkal şunları söyledi:

“Başka bir parantez açacağım. Geldiğim günden beri özellikle teknik direktör olarak hakemlerin arkasına hiçbir zaman sığınmadım ama bunu da söylemeden yapamayacağım. Eğer bu sezon Alanyaspor'un başına kötü bir şey gelirse, yüzde yüz hakem hatalarından dolayıdır. Ne kulübün hatasındandır ne de teknik direktörün hatasındandır. Bu hakem hatalarındandır. Bunu açık net söylüyorum. Çünkü çok düzgün işleyen çok düzgün yönetilen kulübümüz var. Biz de düzgün bir şekilde maçlarımızda iyi futbol oynuyoruz. Yani bunu spor kamuoyu söylüyor. Galatasaray maçında ürettiğimiz, kaçırdığımız onca pozisyon, işte verilmeyen penaltılar. Göztepe maçından başlayan 2 puan, arkasından Malatya penaltısı 2 puan, şimdi buradaki Galatasaray maçında öne geçeceksiniz belki de ligi bitireceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çünkü oynadığımız 7 haftalık periyotta oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geldiğim günden beri inanılmaz bir tepki verdiler. Taraftara da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. Bize güvendiler, inandılar, bizde oynadığımız futbol ile bunu hiçbir zaman da geri çevirmedik. Yani hiçte kötü oynamadık. Özellikle final maçlarını iyi oynadık. Bir kez daha altını çiziyorum, eğer Alanyaspor'un başına bir şey gelirse, burada hakem kararlarının kesinlikle çok büyük rolü vardır. Hiç kimsenin bir rolü yoktur. Özellikle benden sonraki dönemi söylüyorum. Belki beni takip edenler bu dediğimi çok iyi anlayacaktır.”

“Çok kaliteli oyuncularım var”

Takımın başına geldiğinde rahat bir konumu olmadığını sözlerine ekleyen Mesut Bakkal, “Geldiğim gün dedim ki, ‘sezon sonuna kadar bize rahat yok.’ Biz bu işin içindeyiz, cenderedeyiz. Hep beraber bu mücadelemizi yapacağız. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Çok kaliteli oyuncularım var. Çokta iyi bir takımımız var. Bu mücadeleyi bu isteği arzuyu bundan sonraki maçlarda da ortaya koyacaklarına inanıyorum. Benim inancım tam. Güvenim de tam oyuncularıma. Bunda hiçbir zaman şüphem olmadı. Ve bu oyunu destekleyen bir spor kamuoyu da var. Bizde görüyoruz. Böyle bir ortamda final niteliğinde bir 4 hafta kaldı. Kaybedilmemesi gereken maçlar. İyi oynadığımız trendi devam ettirmemiz gereken maçlar, tek istediğim benim, iyi oynayalım. İsaac Sackey'in dışında cezalımız ve sakatlığı bulunan Etame Mbilla dışında sakatımız yok. Ama grafiği gittikçe yükselen oyuncularımız var. Bunlar beni mutlu ediyor. Ben özellikle camiadan ve spor kamuoyundan dört haftada inanılmaz derecede destek bekliyorum. Zaten verdiler, teşekkür ediyorum. Pozitiflik, inanç, birliktelik, tek vücut olma, Alanyaspor için mücadele etme. Yani bugün bizler varız yarın başkası gelecek ama Alanyaspor kalıcıdır. Tek istediğim var, inşallah bu takım Süper Lig patentini alacaktır. Bu iyi bir takım çünkü. Onun içinde bu desteğin artarak devam etmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şekip Mosturoğlu kimdir kaç yaşında?

Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Aziz Yıldırım'dan Şenol Güneş'e çok sert sözler

Aykut Kocaman: İftira atmasınlar!