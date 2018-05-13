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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Mesut Bakkal: 7'inci veya 8. takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum
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Futbol
13.05.2018 - 22:30, Son Güncelleme:

Mesut Bakkal: 7'inci veya 8. takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum

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Mesut Bakkal: 7'inci veya 8. takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "İyi bir sezon geçirdik. Onun için şu golde, bu pozisyonda hata yaptı deyip eleştirmektense bu takıma saygı duymak lazım." dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, "Çok fazla söylenecek birşey yok. 7 veya 8'inci takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum. Benim için onur" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Önce canım annemin Anneler gününü kutlarım. Dünyadaki bütün annelerin Anneler Gününü kutlarım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu inşallah nice yıllar yaşarlar. Biz futbol takımıyız. Maalesef oyunu tutmayı başaramıyoruz. Hep öne oynamak istiyoruz, hep oynamak istiyoruz, coşkulu oynamak istiyoruz. Topu tutmamız gerektiği yerde topu tutamıyoruz, hücum yapmak istiyoruz. Futbol bu, içinde bazı pozisyonlar var affedilmiyor. İki farklı öne geçeceğimiz pozisyonlar oldu, başaramadık ama oyuncularımın iç saha performanslarından çok memnunum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gördüğünüz bu kadromuzla 49 puana geldik. 1 tane daha maçımız var. Gerçekten bizi destekleyenlere de teşekkür ediyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Onun için şu golde, bu pozisyonda hata yaptı deyip eleştirmektense bu takıma saygı duymak lazım. Ben bu saygıyı duyuyorum arkadaşlarıma demin de söylediğim gibi emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yönetimle daha önce görüşmemiz oldu bu maçtan sonra bir daha görüşeceğim ona göre karar vereceğiz. Karşılıklı düşünceler var oturacağız konuşacağız." dedi.

MESUT BAKKAL: "7 VEYA 8'İNCİ TAKIMI KURTARMANIN HAZZINI YAŞIYORUM"

Ligde 7 veya 8'inci takımı kurtarmanın hazzını yaşadığını belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Maç hakkında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sivas'ın oyuncu kalitesi belli. Özellikle herkese teşekkür ediyorum. Geldiğim günden beri Alanya'da büyük bir destek vardı pozitif anlamda. Birbirimize inanmıştık ve bu da sonuçlara yansıyordu. Son bir hafta kümede kaldık. 21 puanla aldığımız takım şuanda 37 puanla ligde kalmayı garantilendi. Hem kulüp yapısı olarak hem de oyuncu grubu olarak bu ligi hak eden bir takım. Bazı şeyleri ertelemiştik onları hatırladık ve onlar da cevap verdiler. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Camiaya teşekkür ediyorum bize destek veren. Bu sene aklımda kalan en önemli şeylerden bir tanesi benim aleyhime hakem kararları. İnanılmaz derecede bizi yıprattı bu sene onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok fazla söylenecek bir şey yok. 7 veya 8'nci takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum. Benim için onur. Bilmiyorum bende ne türlü yıkıntılar bırakıyor içerde. Bunu ilerleyen yaşlarda göreceğiz. Ama bir şehri kurtarmak ve onlarla birlikte bu sevinci yaşamak çok mutluluk verici. İnanın maçlardan önce taktik bile çalışmadık. Böyle maçların taktiği yok dedik. Herkes her yerde oynayacak. Herkes koşacak, herkes mücadele edecek ve bunu yapacak dedik. Eksiklerimiz çoktu bunu da yaptık. Hafta içinde de geniş bir değerlendirme yapacağım. Alanya, Süper Lig'e yakışıyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben emeği geçen başta oyuncu grubum ve yönetim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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