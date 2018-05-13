Mesut Bakkal: 7'inci veya 8. takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, "Çok fazla söylenecek birşey yok. 7 veya 8'inci takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum. Benim için onur" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Önce canım annemin Anneler gününü kutlarım. Dünyadaki bütün annelerin Anneler Gününü kutlarım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu inşallah nice yıllar yaşarlar. Biz futbol takımıyız. Maalesef oyunu tutmayı başaramıyoruz. Hep öne oynamak istiyoruz, hep oynamak istiyoruz, coşkulu oynamak istiyoruz. Topu tutmamız gerektiği yerde topu tutamıyoruz, hücum yapmak istiyoruz. Futbol bu, içinde bazı pozisyonlar var affedilmiyor. İki farklı öne geçeceğimiz pozisyonlar oldu, başaramadık ama oyuncularımın iç saha performanslarından çok memnunum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gördüğünüz bu kadromuzla 49 puana geldik. 1 tane daha maçımız var. Gerçekten bizi destekleyenlere de teşekkür ediyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Onun için şu golde, bu pozisyonda hata yaptı deyip eleştirmektense bu takıma saygı duymak lazım. Ben bu saygıyı duyuyorum arkadaşlarıma demin de söylediğim gibi emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yönetimle daha önce görüşmemiz oldu bu maçtan sonra bir daha görüşeceğim ona göre karar vereceğiz. Karşılıklı düşünceler var oturacağız konuşacağız." dedi.

MESUT BAKKAL: "7 VEYA 8'İNCİ TAKIMI KURTARMANIN HAZZINI YAŞIYORUM"

Ligde 7 veya 8'inci takımı kurtarmanın hazzını yaşadığını belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Maç hakkında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Sivas'ın oyuncu kalitesi belli. Özellikle herkese teşekkür ediyorum. Geldiğim günden beri Alanya'da büyük bir destek vardı pozitif anlamda. Birbirimize inanmıştık ve bu da sonuçlara yansıyordu. Son bir hafta kümede kaldık. 21 puanla aldığımız takım şuanda 37 puanla ligde kalmayı garantilendi. Hem kulüp yapısı olarak hem de oyuncu grubu olarak bu ligi hak eden bir takım. Bazı şeyleri ertelemiştik onları hatırladık ve onlar da cevap verdiler. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Camiaya teşekkür ediyorum bize destek veren. Bu sene aklımda kalan en önemli şeylerden bir tanesi benim aleyhime hakem kararları. İnanılmaz derecede bizi yıprattı bu sene onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok fazla söylenecek bir şey yok. 7 veya 8'nci takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum. Benim için onur. Bilmiyorum bende ne türlü yıkıntılar bırakıyor içerde. Bunu ilerleyen yaşlarda göreceğiz. Ama bir şehri kurtarmak ve onlarla birlikte bu sevinci yaşamak çok mutluluk verici. İnanın maçlardan önce taktik bile çalışmadık. Böyle maçların taktiği yok dedik. Herkes her yerde oynayacak. Herkes koşacak, herkes mücadele edecek ve bunu yapacak dedik. Eksiklerimiz çoktu bunu da yaptık. Hafta içinde de geniş bir değerlendirme yapacağım. Alanya, Süper Lig'e yakışıyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Ben emeği geçen başta oyuncu grubum ve yönetim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.