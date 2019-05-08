Messi’yi bile protesto ettiler
32 yaşındaki Lionel Messi, havaalanında kendisine sözlü saldırıda bulunan Barcelona taraftarlarıyla tartıştı. Güvenlikçiler gerginliği büyümeden önledi.
BARCELONA’nın Liverpool’a elenmesi taraftarlarını da çok kızdırdı. Maç sonrası Liverpool havaalanına giden Messi, burada kendisini bekleyen bazı Barcelona taraftarların protestosuna maruz kaldı. Arjantinli yıldız kendisine tepki veren taraftarlarla tartıştı. Maçın ardından Anfield Road’u gözyaşları içinde terk eden Messi, oldukça sinirliydi. Doping testi nedeniyle takım otobüsüne yetişemeyen Messi, kendisinin güvenliğini sağlayan Pepe Costa ile birlikte havaalanına gitti. Güvenlik kontrolü sırasında kendisine sözlü saldırıda bulunan bir grup Barcelona taraftarı ile gerginlik yaşayan Messi’yi koruması oradan uzaklaştırdı. Messi’nin son derece üzgün olduğunu gören havaalanındaki diğer Barcelona taraftarları ise onu alkışlayarak destek verdi.
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