Messi'yi bekleyen büyük tehlike

Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin bitimine 2 maç kala beşinci sırada bulunan Tangocular, direkt Rusya vizesini almak için önce bu gece evinde Peru'yu, beş gün sonra da deplasmanda Ekvador'u yenmek zorunda. Ancak bu geceki karşılaşma Peru için de hayati öneme sahip zira kırmızı beyazlılar da Arjantin'in bir basamak üstünde, dördüncü sırada yer alıyor.



Arjantin eğer ilk dörde giremez de beşinci olursa, Okyanusya şampiyonu olan Yeni Zelanda ile baraj maçı oynayacak. Mavi-Beyazlılar en son 1994 Dünya Kupası elemelerinde baraja kalmış, Avustralya'yı tek golle geçerek ABD'deki organizasyona gitmeye hak kazanmıştı.



Eğer Tangocular Rusya’y gidemezse, kariyerinde tek eksiği Dünya Kupası şampiyonluğu olan Lionel Messi bir dört yıl daha beklemek zorunda kalacak.



Arjantin-Peru karşılaşması bu gece 02.30’da başlayacak.