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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.12.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Messi'ye flaş çağrı! Ronaldo...

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Messi'ye flaş çağrı! Ronaldo...

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo, ezeli rakibi Barcelona'nın starı Messi'ye seslendi.

Juventus'un geçtiğimiz yaz Real Madrid'den kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo, İtalyan basınına konuştu. Portekizli süperstar, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda yeni takımı ve Real Madrid'deki günlerinden Lionel Messi'ye kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni takımında tam bir aile ortamının olduğunu söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Madrid'deki takım arkadaşlarım da mütevazıydı ama buradakiler daha fazla. Juve'deki oyuncu grubunun şu ana kadar gördüklerim arasında en iyisi olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Marcelo açıklaması
Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Real'le karşılaşmaları hâlinde elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan yıldız isim, Juventus'a transfer olacağı iddia edilen James Rodriguez, Gareth Bale, Marco Asensio ve Marcelo hakkında ise "Juventus'un başka oyunculara ihtiyacı yok. Marcelo, güçlü bir oyuncu. Kulüp, kapılarını iyi oyunculara açıyor ve Marcelo da onlardan biri." şeklinde konuştu.

"Messi İtalya'ya gelsin"
Ronaldo, Lionel Messi'nin kendisini özleyip özlemediğiyle ilgili soruyaysa "Hayır, belki ben onu özlüyorumdur. O hâlâ İspanya'da ama ben İngiltere, İspanya, İtalya ve Portekiz'de oynadım. Belki bana daha çok ihtiyacı vardır. Hayat, benim için bir meydan okuma ve bunu seviyorum. Onun bir gün İtalya'ya gelmesini isterim. Ancak orada mutluysa buna da saygı duyuyorum. Fantastik bir oyuncu ve çok iyi bir insan ama burada hiçbir şeyi özlemiyorum." diye cevap verdi. (Fanatik)

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