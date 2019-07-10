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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.07.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Messi'ye bir şok daha! Copa Amerika'nın en iyi 11'inde yok...

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Messi'ye bir şok daha! Copa Amerika'nın en iyi 11'inde yok...

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2019 Kupa Amerika'da forma giyen en iyi 11 açıklandı.

Konfederasyonun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilk 11 kıtanın seçkin teknik adamları tarafından oluşturulan "Teknik Çalışma Grubu" tarafından belirlendi.

Şampiyon Brezilya'dan 5 futbolcunun girdiği listeye, kupa ikincisi Peru'dan 2, Uruguay, Kolombiya, Şili ve turnuvayı 3. sırada tamamlayan Arjantin'den birer oyuncu seçildi.

Kaleci Alisson Becker, defans oyuncuları Thiago Silva ve Dani Alves, orta saha oyuncusu Arthur Melo ile forvet Everton, şampiyon takımdan ilk 11'e seçilen Brezilyalı oyuncular oldu.

Kupa Amerika'da 44 yıl sonra finale çıkmayı başaran Peru'da ise 3 kez ağları sarsarak Everton ile gol krallığını paylaşan 35 yaşındaki forvet Paolo Guerrero ve sol bek Miguel Trauco, ilk 11'e seçilen oyuncular arasında yer aldı.

Arjantin'den orta saha Leandro Paredes, Şili'den orta saha Arturo Vidal, Kolombiya'dan hücum oyuncusu James Rodriguez ve Uruguaylı defans Jose Gimenez en iyi kadroya dahil edildi.

Messiye bir şok daha Copa Amerikanın en iyi 11inde yok...

Arjantin'in yıldızı Barcelona'da forma giyen Lionel Messi ise en iyi 11'e seçilenler arasında yer almadı.

Messi, Şili ile oynadıkları 3'üncülük maçında kırmızı kart görmüş, karşılaşmanın ardından, "Brezilya'nın kollandığını" iddia etmişti.

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