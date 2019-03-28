Messi'nin kariyerindeki en iyi gol seçildi
Barcelona taraftarları, dünya yıldızı Lionel Messi'nin kariyerinde attığı en iyi golü oyladı.
Arjantinli futbolcunun attığı yüzlerce güzel golden 2006-07 sezonu Getafe'ye İspanya Kral Kupası yarı finalinde kaydettiği gol, 15 yıllık kariyerinde attığı en güzel gol seçildi.
O tarihte 19 yaşında olan Messi, orta saha çizgisinin solundan hareket ederek önüne gelen herkesi çalımladı ve tarihe geçecek güzellikte bir gol kaydetti.
Messi'nin sadece Barcelona kariyerinde 591 golü bulunuyor.
🔝Another trophy for the collection🥇— FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 Mart 2019
🏆#BarçaBestGoalEver pic.twitter.com/neXGcHLC8N
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