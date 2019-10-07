Messi'nin İngiltere'ye girişi yasaklanabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMessi'nin İngiltere'ye girişi yasaklanabilir
GeriFutbol Messi'nin İngiltere'ye girişi yasaklanabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fotomaç
07.10.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Messi'nin İngiltere'ye girişi yasaklanabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de yeniden görüşeceği Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) konusu Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin başını ağrıtabilir.

İngiliz basınında yer alan habere göre ekim ayının sonunda görüşülecek Brexit gerçekleşir ve Birleşik Krallık AB üyeliğinden ayrılırsa Lionel Messi'nin vergi kaçırma suçundan aldığı ceza nedeniyle bir İngiliz takımıyla karşılaşılması durumunda ülkeye girişi gerçekleşmeyebilir. Konuya ilişkin Athletic'e açıklamalarda bulunan göçmen avukatı Adnrew Osbourne, şunları dile getirdi:

"Avrupa maçlarıyla ilgili şöyle bir kural var; eğer AB üyesi bir ülkenin vatandaşıysanız ve ceza almışsanız ülkeye girebiliyorsunuz ama AB üyesi bir ülkenin vatandaşı değilseniz ve cezanız varsa ülkeye giremiyorsunuz. Şimdiye kadar birçok ceza almış futbolcu oldu ama hepsi AB vatandaşı olduğu için girebildi. Ancak kural değişmedikçe bazı kulüpler Brexit sonrası önlem almak zorunda kalacak."

Geçmişte de ünlü şarkıcı Rihanna'ya şiddet uygulayan ve bu nedenle ceza alan bir diğer şarkıcı Chris Brown'ın turnesi ülkeye girmesi yasak olduğu için iptal edilmişti.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Messinin İngiltereye girişi yasaklanabilir

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Emmanuel Dennis'ten Galatasaray itirafı! "Hakaret ettiler
Messi'nin İngiltere'ye girişi yasaklanabilir
Marius Sumudica'dan Florin Andone hakkında olay yorum!
Ajdin Hasic Beşiktaş'a imza atacak