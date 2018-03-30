Messi'nin bu sözleri soyunma odasını inletti!
Futbolda milli ara sona erdi ve gözler yeniden liglerdeki şampiyonluk döndü. Ancak Dünya Kupası hazırlık amacıyla oynanan ve İspanya'nın Arjantin'i 6-1 yendiği karşılaşma konuşulmaya devam ediyor.
Arjantin'in yüksek tirajlı spor gazetesi Ole, hezimetin ardından mücadelede forma giyemeyen Lionel Messi'nin direkt soyunma odasına girerek, takım arkadaşlarını teselli ettiğini yazdı.
Haberde Wanda Metropolitano'daki 90 dakikayı sakatlığı nedeniyle tribünden seyreden ünlü süperstarın, takımı 6. golü yedikten sonra 90 dakikanın bitimini beklemeden direkt soyunma odasına indiği kaydedildi.
"BU ÇUKURDAN HEP BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ"
Başlarını yerden kaldıramayan takım arkadaşlarına karşı bir konuşma yapan Messi'nin "Bu çukurdan hep beraber çıkacağız. Biz Arjantin Milli Takımıyız ve bu kupayı kazanacağız. Ya hep ya hiç" diyerek moral vermeye çalıştığı ifade edildi.
Bu maçta oynamayı çok isteyen ancak sağlık ekibinin ve Barcelona kulübünün baskısı üzerine kadroda yer almayan Messi'nin bir kaptanın sorumluluğunu taşıyan bu hareketinin, Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi de çok memnun ettiği bildirildi.
Sampaoli her fırsatta övgüler yağdırdığı, Barça'lı yıldız için "Lionel Messi'ye yeni bir şey öğretmek imkansız. Ona bir şey öğretmek yerine, ondan bir şeyler öğrenmelisiniz" açıklamasını yapmıştı. (Fanatik)
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