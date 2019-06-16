Messi'li Arjantin hayal kırıklığı ile başladı!
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) B Grubu maçında Kolombiya, Arjantin'i 2-0 yendi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 2. günü, B Grubu'ndaki Arjantin-Kolombiya karşılaşmasıyla başladı.
Kolombiya, Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da oynanan mücadeleyi, Martinez'in 71 ve Zapata'nın 86. dakikadaki golleriyle 2-0 kazandı. Arjantin'de Lionel Messi 90 dakika sahada kaldı.
Artjantin gruptaki diğer maçını 20 Haziran Perşembe sabahı TSİ 03.30'da Paraguay'a karşı oynayacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin kariyerinde Arjantin Milli Takımı ile kupa kazanamama hasreti, bu turnuvada sona erip ermeyeceği büyük merak konusu...
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