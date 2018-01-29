« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Messi'den flaş Beşiktaş sözleri!

Messi'den flaş Beşiktaş sözleri!

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, verdiği röportajda Beşiktaş hakkında konuştu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 

Şampiyonlar Ligi, Neymar'ın ayrılığı, Ronaldo ile arasındaki ilişki, Real Madrid'deki kriz, Bayern Münih'in durumu ve Beşiktaş için konuşan Messi şunları söyledi...

- Neymar'ın ayrılığı oynama tarzımızı da değiştirmemize yol açtı. Ofansif olarak potansiyelimizin bir kısmını kaybettik ama defansif olarak ciddi anlamda geliştik. Sahada daha dengeliyiz ve bu da defansif olarak daha güçlü olmamızı sağlıyor.

- Umtiti saha dışında da harika bir oyuncu. Buraya gelmeden önce onun hakkında pek bir şey bilmiyordum. İdmanda yaptıklarını gördükten sonra, maçta yaptıklarına şaşırmadım. Kalitesi belli bir oyuncu ve maçlarda üst üste iyi performanslar ortaya koyuyor.

Messiden flaş Beşiktaş sözleri

EN İYİ TAKIMLAR...
- Manchester City, şu anda en güçlü takımlardan. PSG de öyle. Real Madrid'i de göz ardı etmiyorum. Her ne kadar şu ana kadar beklenen sonuçları alamasalar da kalite ve tecrübe anlamında onlar da Şampiyonlar Ligi'nde yarışta.

- Bayern Münih de çok ciddi ve harika bir takım. Sonuna kadar gideceklerdir. Beşiktaş'ın onlar önünde şansı yok gibi. Ama şu anda en iyi takımlar Manchester City ve PSG. (Takvim)

BarcelonaLa Liga

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ