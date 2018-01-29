Messi'den flaş Beşiktaş sözleri!

Şampiyonlar Ligi, Neymar'ın ayrılığı, Ronaldo ile arasındaki ilişki, Real Madrid'deki kriz, Bayern Münih'in durumu ve Beşiktaş için konuşan Messi şunları söyledi...

- Neymar'ın ayrılığı oynama tarzımızı da değiştirmemize yol açtı. Ofansif olarak potansiyelimizin bir kısmını kaybettik ama defansif olarak ciddi anlamda geliştik. Sahada daha dengeliyiz ve bu da defansif olarak daha güçlü olmamızı sağlıyor.

- Umtiti saha dışında da harika bir oyuncu. Buraya gelmeden önce onun hakkında pek bir şey bilmiyordum. İdmanda yaptıklarını gördükten sonra, maçta yaptıklarına şaşırmadım. Kalitesi belli bir oyuncu ve maçlarda üst üste iyi performanslar ortaya koyuyor.

EN İYİ TAKIMLAR...

- Manchester City, şu anda en güçlü takımlardan. PSG de öyle. Real Madrid'i de göz ardı etmiyorum. Her ne kadar şu ana kadar beklenen sonuçları alamasalar da kalite ve tecrübe anlamında onlar da Şampiyonlar Ligi'nde yarışta.

- Bayern Münih de çok ciddi ve harika bir takım. Sonuna kadar gideceklerdir. Beşiktaş'ın onlar önünde şansı yok gibi. Ama şu anda en iyi takımlar Manchester City ve PSG. (Takvim)