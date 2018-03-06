'Messi, tek başına BBC'den daha tehlikeli'
Barcelona’nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Atletico Madrid ağlarını sarsarak, kariyerindeki 600. golü attı. Madrid ekibinin teknik direktörü Diego Simeone de, “Messi, tek başına Bale, Benzema ve Cristiano Ronaldo (BBC) üçlüsünden daha tehlikeli” ifadeleriyle vatandaşına övgüler yağdırdı.
Önceki gün İspanya La Liga’nın 27. haftasında şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Atletico Madrid ile karşılaşan Barcelona, kritik mücadeleyi Lionel Messi’nin attığı tek golle 1-0 kazanmış ve zirvede rahat bir nefes almıştı. İspanyol ekibinin Arjantinli süperstarı ise Madrid temsilcisinin ağlarını sarsarak, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo’nun ardından 600’ler kulübüne girmeyi başardı.
‘Eğer bizde olsaydı...’
Kariyerinde en çok Sevilla (29), Atletico Madrid (28) ve Real Madrid (25) filelerini havalandıran 30 yaşındaki futbolcuya, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de hayranlığını gizleyemedi.
47 yaşındaki teknik adam, maçın ardından “Messi, tek başına Cristiano Ronaldo, Bale ve Benzema (BBC) üçlüsünden daha tehlikeli. Eğer Messi, Barcelona yerine Atletico forması giymiş olsaydı, bu maçı kazanan taraf biz olurduk” ifadelerini kullanarak, vatandaşına övgüler yağdırdı. (Fanatik)
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