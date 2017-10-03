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Messi öyle goller attı ki! Türkiye...

Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi bu sezon ligde attığı 11 golle Avrupa’nın 5 büyük liginde onlarca takımı gerisinde bıraktı.

Koray DURKAL
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Performansıyla daha şimdiden rekorlarla dolu bir sezonu ardında bırakacağını gösteren Messi, Barcelona’nın sadece ligde zirveye kurulmasını sağlamadı en golcü takım olmasında da başrol oynadı.

İspanya La Liga’da 13 takımı gerisinde bırakan, TOP 5 olarak gösterilen liglerde toplam 63 takımdan daha fazla gol kaydetti. Messi, Türkiye Süper Ligi’nde oynayan 8 takımdan daha fazla gol attı.

İşte Messi’nin 11 gollük performansı sonrası geride bıraktığı takım sayısı;

İspanya La Liga: 13

İngiltere Premier League: 13

Almanya Bundesliga: 13

Fransa Ligue 1: 12

İtalya Serie A: 12

Türkiye Süper Lig: 8

 

La LigaMessiFutbol
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