Messi milli takımda neden yok?
Lionel Messi, milli takımda yer almaması dolayısıyla birçok futbolseverin gündeminde yer almaya başladı. Peki, Arjantin milli takımının kilit ismi Messi milli takımda neden yok? İşte, Lionel Messi hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Lionel Messi, yaz aylarında oynanan Kupa Amerika ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) aleyhinde yaptığı değerlendirmelerin ardından 3 ay boyunca uluslararası turnuvalardan men cezası almıştı. Messi'nin cezası 3 Kasım 2019 tarihinde sona erecek.
Messi'nin ceza almasına neden olan konuşması şu şekildeydi: "Arjantin, yolsuzluk yapılan bir organizasyonun içinde yer almamalı. Bu turnuvanın, Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Gerçeklerin artık söylenmesi gerekiyor."
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