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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.09.2018 - 22:40, Son Güncelleme:

Messi milli takım kadrosunda yer almadı

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Messi milli takım kadrosunda yer almadı

İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın Irak ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almadı.

Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 11 Ekim'de Irak, 16 Ekim'de ise Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarındaki kadrosu belli oldu.

Barcelonalı yıldız Lionel Messi, Arjantin'in Guatemala ve Kolombiya ile ay başında oynadığı hazırlık maçlarında olduğu gibi yine kadroya çağrılmadı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, son Dünya Kupası'nın ardından Messi'nin sene sonuna kadar milli takımda yer almayı düşünmediğini hatırlatarak, "Messi ile yeniden konuştum ve milli takıma dönmek için henüz uygun zamanın gelmediğine karar verdik." ifadelerini kullandı.
Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda, Manchester Cityli Sergio Aguero, Paris Saint-Germainli Angel Di Maria ve Milanlı Gonzalo Higuain'in de yer almaması dikkati çekti.

Kadroya davet edilen oyuncular şöyle:Kaleciler: Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Real Sociedad), Sergio Romero (Manchester United) . Defans: Nicolas Otamendi (Manchester City), Renzo Saravia (Racing), Juan Foyth (Tottenham), Fabricio Bustos (Independiente), German Pezzella (Fiorentina), Alan Franco (Independiente), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Walter Kannemann (Gremio), Nicolas Tagliafico (Ajax). Orta saha: Eduardo Salvio (Benfica), Marcos Acuna (Sporting Lisbon), Rodrigo De Paul (Udinese), Roberto Pereyra (Watford), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Leandro Paredes (Zenit), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisbon), Maximiliano Meza (Independiente), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Franco Cervi (Benfica), Franco Vazquez (Sevilla), Exequiel Palacios (River Plate). Forvet: Gonzalo Martinez (River Plate), Cristian Pavon (Boca Juniors), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina), Angel Correa (Atletico Madrid).

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