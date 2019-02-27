Messi mi, Ronaldo mu? Del Bosque net konuştu...
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İspanyol teknik adama, herkesin çılgınlar gibi tartıştığı soru soruldu.
El Clasico öncesi yine tartışmalar alevlendi...
Real Madrid'de artık Cristiano Ronaldo yok ama, herkesin aklına kurcalayan soru için, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran İspanyol teknik adam Vicente Del Bosque'ye o soru soruldu. "Messi mi, yoksa Ronaldo mu?"
"Lionel Messi diyeceğim. Daha doğal bir oyuncu. Ronaldo'nun müthiş bir fiziği var, hatta o fiziğe rağmen iyi de tekniği var."
"Takımınızda Ronaldo varsa, sezon boyunca belli bir sayıda golü garanti altına alırsınız. Real Madrid onun yokluğunda gol yollarında zorlanıyor."
"Bale gibi iyi bir oyuncu, Benzema gibi kaliteli golcüye sahipler ama Ronaldo'nun yeri ayrı. Fakat ben Messi'ye sadık kalacağım. Arkadaşlarıyla birlikte sokaklardan gelen doğal bir yeteneği var."
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