Messi Juventus'u 'Barça'ladı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Barcelona, grubun ilk maçında evinde Juventus'u konuk etti. Mücadeleyi Barcelona 3-0 kazanarak Devler Ligi gruplarına flaş bir başlangıç yaptı. Lionel Messi ilk yarının bitimine az bir süre kala güzel bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 57. dakikada Ivan Rakitic'in golüyle Barça farkı 2'ye çıkardı. 69. dakikada Lionel Messi yine sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi. Arjantinli'nin bir şutu da direkten döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 4 grupta mücadeleler başladı. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:



A Grubu

Benfica: 1 - CSKA Moscow: 2

Manchester United: 3 - Basel: 0



B Grubu

Bayern München: 3 - Anderlecht: 0

Celtic: 0 - Paris Saint-Germain: 5



C Grubu

Chelsea: 6 - Qarabağ Ağdam: 0

Roma: 0 - Atletico Madrid: 0



D Grubu

Barcelona: 3 - Juventus: 0

Olympiakos: 2 - Sporting Lisbon: 3