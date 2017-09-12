Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri>Messi Juventus'u 'Barça'ladı

Messi Juventus'u 'Barça'ladı

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Juventus'u 3-0 yenerek gruplara flaş bir başlangıç yaptı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Barcelona, grubun ilk maçında evinde Juventus'u konuk etti. Mücadeleyi Barcelona 3-0 kazanarak Devler Ligi gruplarına flaş bir başlangıç yaptı. Lionel Messi ilk yarının bitimine az bir süre kala güzel bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 57. dakikada Ivan Rakitic'in golüyle Barça farkı 2'ye çıkardı. 69. dakikada Lionel Messi yine sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi. Arjantinli'nin bir şutu da direkten döndü.

Galatasaray'ın intikamını Messi aldı
Galatasaray'ın intikamını Messi aldı
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona Juventus'u 3-0'lık net skorla devirirken, galibiyete sevinenlerden biri de Galatasaraylılar oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 4 grupta mücadeleler başladı. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu
Benfica: 1 - CSKA Moscow: 2
Manchester United: 3 - Basel: 0

B Grubu
Bayern München: 3 - Anderlecht: 0
Celtic: 0 - Paris Saint-Germain: 5

C Grubu
Chelsea: 6 - Qarabağ Ağdam: 0
Roma: 0 - Atletico Madrid: 0

D Grubu
Barcelona: 3 - Juventus: 0
Olympiakos: 2 - Sporting Lisbon: 3

barcelonajuventusşampiyonlar ligi
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL