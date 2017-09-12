Messi Juventus'u 'Barça'ladı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Barcelona, grubun ilk maçında evinde Juventus'u konuk etti. Mücadeleyi Barcelona 3-0 kazanarak Devler Ligi gruplarına flaş bir başlangıç yaptı. Lionel Messi ilk yarının bitimine az bir süre kala güzel bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 57. dakikada Ivan Rakitic'in golüyle Barça farkı 2'ye çıkardı. 69. dakikada Lionel Messi yine sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi. Arjantinli'nin bir şutu da direkten döndü.
Galatasaray'ın intikamını Messi aldıŞampiyonlar Ligi'nde Barcelona Juventus'u 3-0'lık net skorla devirirken, galibiyete sevinenlerden biri de Galatasaraylılar oldu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 4 grupta mücadeleler başladı. Oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Benfica: 1 - CSKA Moscow: 2
Manchester United: 3 - Basel: 0
B Grubu
Bayern München: 3 - Anderlecht: 0
Celtic: 0 - Paris Saint-Germain: 5
C Grubu
Chelsea: 6 - Qarabağ Ağdam: 0
Roma: 0 - Atletico Madrid: 0
D Grubu
Barcelona: 3 - Juventus: 0
Olympiakos: 2 - Sporting Lisbon: 3