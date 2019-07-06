Messi ile Medel fena kapıştı! Kırmızı çıktı...
Arjantin ile Şili'nin karşı karşıya geldiği Copa America üçüncülük maçında, Messi ve Medel birbirine girdi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'nın (Copa America) üçüncülük maçında Arjantin ile Şili karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı giriş yapan Tangocular, 12'de Sergio Aguero ve 22'de Dybala'nın kaydettiği gollerle 2-0 öne geçerken, maça Lionel Messi ile Başiktaşlı Gary Medel arasında çıkan kavga damga vurdu.
37. dakikada auta çıkan pozisyon sonrasında kafa kafaya gelen ikili, birbirine girerken, hakem Mario Alberto, kırmızı kartını çıkardı.
Messi ve Medel'in kırmızı görmesinin ardından takımlar sahada 10 kişi kaldı.
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