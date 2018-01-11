« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Messi için kan donduran itiraf... Ceset gibi görünüyorsun!

Messi için kan donduran itiraf... Ceset gibi görünüyorsun!

Barcelona'da oynadığı dönemde karaciğer kanserine yakalanan Eric Abidal, o dönem dünya yıldızı Lionel Messi'nin kendisine destek olmadığını söyledi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Eric Abidal, Karaciğer kanseri olduğu dönemde Lionel Messi'yle yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Takıma maçtan önce sağlığımın iyi olduğunu belirtmek için video attığını belirten Eric Abidal, "Çok zayıf göründüğüm bazı videolar vardı. Oyunculara maç öncesinde moral vermek için bir video gönderdim. Messi bana ne söyledi biliyor musunuz? 'Bir daha bize böyle videolar gönderme, bizi üzüyor takıma zarar veriyorsun' dedi.

Abidal, "Ben böyle düşünmemiştim, iyi göründüğümü ve böylece onlara cesaret vereceğimi düşündüm. Ancak onlar beni bir ceset gibi gördüklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

MARCA'YA KONUŞTU
Marca'ya konuşan Eric Abidal, "Henry beni hastaneye görmeye geldiğinde çocuk gibi ağladım. Çünkü beni böyle görmesini istemiyordum ama beni görmeye gelmesine sevindim." açıklamasını yaptı.

Şu an 38 yaşında olan Abidal, 2015 yılında futbol kariyerini noktalamıştı. (Haber 7)

BarcelonaLa Liga

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ