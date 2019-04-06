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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Messi günde 2 milyon kazanıyor

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Messi günde 2 milyon kazanıyor

Yılda 130 milyon Euro (780 milyon lira) kazanan Arjantinli’nin günlük geliri 2 milyon lira, dakikası ise bin 500 liraya geliyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızlarından biri olan Lionel Messi kazancıyla da fark yaratıyor. France Football'un verilerine göre Arjantinli futbolcunun yıllık kazancı tam 130 milyon Euro (Yaklaşık 780 milyon lira). Bu kazancın içinde maaş, prim ve sponsorluk gelirleri yer alıyor. Böylece Messi'nin 1 dakikalık kazancı bin 500 liraya, günlük kazancı ise 2 milyona geliyor.

RONALDO YİNE MESSİ'NİN ENSESİNDE!
Barcelona'nın süper yıldızı ayda ise yaklaşık 60 milyon lira gelir elde ediyor. Messi'nin saha içindeki en büyük rakibi olan Cristiano Ronaldo ise yıllık 113 milyon Euro ile 2. sırada yer alıyor. Neymar 91.5 milyon Euro, Griezmann 44 milyon Euro, Bale ise 40.2 milyon Euro kazanıyor.

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Messi günde 2 milyon kazanıyor

 

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