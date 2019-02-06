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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
06.02.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Messi, El Clasico'da oynayacak mı? Menajeri açıkladı...

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Messi, El Clasico'da oynayacak mı? Menajeri açıkladı...

Barcelona menajeri Ernesto Valverde, El Clasico kadrosuna Lionel Messi'yi aldı ama Arjantinli yıldızın durumu belirsizliğini koruyor.

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Valverde, 19 kişilik maç kadrosunda Lionel Messi'ye yer verdiğini ama Ousmane Dembele'nin olmadığını söyledi:

"Messi bizimle olacak, 19 kişi arasında yer alıyor ama Dembele için hafta sonunu bekleyeceğiz. Messi, son antrenmanda takımla çalıştı, sağlık ekibimizle konuşup maçtan önce son kararı vereceğiz."

Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, stoper Samuel Umtiti ve sezonu kapatan Rafinha, Barcelona adına El Clasico'da yer alamayacak.

Kadronun 19 kişi olarak açıklanması ve maç saati 18'e düşürülecek olması, Messi için son ana kadar bekleneceğine işaret etse de Valverde'nin Arjantinli yıldızı kadroya alsa bile ilk 11'de oynatmasının kumar olacağı belirtildi.

Dembele'nin ise hafta sonu oynanacak olan Athletic Bilbao maçında sahada olması bekleniyor.

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