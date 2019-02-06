Messi, El Clasico'da oynayacak mı? Menajeri açıkladı...
Barcelona menajeri Ernesto Valverde, El Clasico kadrosuna Lionel Messi'yi aldı ama Arjantinli yıldızın durumu belirsizliğini koruyor.
Basın toplantısında soruları yanıtlayan Valverde, 19 kişilik maç kadrosunda Lionel Messi'ye yer verdiğini ama Ousmane Dembele'nin olmadığını söyledi:
"Messi bizimle olacak, 19 kişi arasında yer alıyor ama Dembele için hafta sonunu bekleyeceğiz. Messi, son antrenmanda takımla çalıştı, sağlık ekibimizle konuşup maçtan önce son kararı vereceğiz."
Hollandalı kaleci Jasper Cillessen, stoper Samuel Umtiti ve sezonu kapatan Rafinha, Barcelona adına El Clasico'da yer alamayacak.
Kadronun 19 kişi olarak açıklanması ve maç saati 18'e düşürülecek olması, Messi için son ana kadar bekleneceğine işaret etse de Valverde'nin Arjantinli yıldızı kadroya alsa bile ilk 11'de oynatmasının kumar olacağı belirtildi.
Dembele'nin ise hafta sonu oynanacak olan Athletic Bilbao maçında sahada olması bekleniyor.
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